2024-02-06 13:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ناسا سوپەر-زەویی دۆزیەوە، کە 137 ساڵی رووناکی لە ناوچەی گونجاوی ژیانەوە دوورە، کە دەتوانێت یەکێک بێت لەو شوێنانەی…

