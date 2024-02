2024-02-06 16:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لەبارەی دۆخی عێراقەوە دەستیپێكرد و نێردەی نەتەوەیەكگرتووەكان لە عێراق دەڵێت، “خەریكە دۆخی عێراق لە…

The post پلاسخارت: دەبێت رێگریی لە تێكچوونی دۆخی ئەمنیی عێراق بگیرێت appeared first on Esta Media Network.