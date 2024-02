2024-02-06 17:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بە مەبەستی سەلامەتیی شۆفێران و هاوڵاتییان شەقامی سەرەكیی چیاكانی گۆیژە و ئەزمەڕ پاككرانەوە. بەپێی…

The post شارەوانیی سلێمانی: رێگای سەرەكیی چیاكانی گۆیژە و ئەزمەڕ پاككرانەوە appeared first on Esta Media Network.