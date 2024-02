2024-02-06 18:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری عێراق لە ئەنجومەنی ئاسایش رایدەگەیەنێت، لەسەر پرسی مووچە و بودجە رێككەوتن لە نێوان هەرێم و بەغداد كراوە…

