2024-02-06 18:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی دەستەی ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم رایدەگەیەنێت، دەبێت پارێزگارێك بۆ كەركوك دابنرێت كە كورد بێت و دەشڵێت،…

