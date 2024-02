2024-02-06 18:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای تێپەڕبوونی 10 ساڵ بەسەر رفاندن و دەستبەسەركردنی، كچێكی ئێزدی ئازادكرا، لەو ماوەیەدا رووبەڕووی دەستدرێژی بووەتەوە و ناچاركراوە…

