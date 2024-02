2024-02-06 22:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرمانگەی پەیوەندییەكانی دەرەوەی هەرێمی كوردستان رایدەگەیەنێت، وەزیری بەرگریی توركیا و سوپاسالاری ئەو وڵاتە بە سەردانێك گەیشتنە هەولێری پایتەخت.…

