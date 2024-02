2024-02-07 08:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئاماری رێكخراوێك ساڵی رابردوو 164 پێشێلكاری بەرامبەر رۆژنامەنووسان تۆماركراوە و زۆرترینی لە هەولێر بووە بە 78 پێشێلكاری.…

