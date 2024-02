2024-02-07 09:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بانکی ناوەندیی عێراق خشتەی فرۆشتنی دۆلاری بۆ ئەمڕۆ بڵاوکردەوە و نزیکەی 204 ملیۆن دۆلاری خستووەتە بازاڕەوە. بەپێی راگەیەندراوەکەی…

The post ئەمڕۆ بانکی ناوەندیی عێراق نزیکەی 204 ملیۆن دۆلاری خستووەتە بازاڕەوە appeared first on Esta Media Network.