2024-02-07 20:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ناوچەیەكی شاری بەغداد بە فڕۆكەی بێفڕۆكەوان ئۆتۆمبێلێك كرایە ئامانج و بەهۆیەوە سێ كەس كوژران. میدیاكانی عێراق بڵاویانكردەوە…

