2024-02-07 20:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ لە مەراسیمێکدا لە گەرمیان سیستمی پاسپۆرتی ئەلیکترۆنی کەوتەکار. ئیدارەی گەرمیان لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ 7ی شوباتی 2024لەمەراسیمێکدا…

The post سیستمی پاسپۆرتی ئەلیکترۆنی لەگەرمیان کەوتەکار appeared first on Esta Media Network.