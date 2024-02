2024-02-09 04:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ستران عەبدوڵا ئەندامی سەركردایەتیی یەكێتی لە دیدارێكی تەلەفزیۆنیدا رایگەیاند، یەكێتی ببێتەوە یەكەمی كوردستان هەر ئەوە چارەسەری تەنگژەكەیە و…

The post ستران عەبدوڵا: یەكێتی ببێتەوە یەكەمی كوردستان هەر ئەوە چارەسەری تەنگژەكەیە appeared first on Esta Media Network.