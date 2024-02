2024-02-09 04:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای نەینەوا بۆ هەڵبژاردنی جێگرانی پارێزگار دواخرا. محەمەد جاسم كاكەیی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای نەینەوا لە لێدوانێكدا…

