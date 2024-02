2024-02-09 04:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، ئەو 618 ملیار دینارەی مانگانە بۆ مووچە دەنێرێت رەنگە هەموو مانگێك هاوشێوەی ئەم…

The post زانیاریی نوێ لەبارەی ناردنی مووچە لە بەغدادەوە ئاشكراكرا appeared first on Esta Media Network.