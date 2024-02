2024-02-09 08:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، لە پەرلەمان هەوڵەكان بەو ئاراستەیەن كە كێشەی مووچەی مووچەخۆرانی…

The post لەبارەی چارەسەركردنی كێشەی مووچەوە دڵنیایی دەدرێت appeared first on Esta Media Network.