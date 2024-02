2024-02-09 09:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم تۆڕێكی بازرگانی ماددەی هۆشبەر هەڵدەوەشێنێتەوە و دواین تۆمەتباریان بە برینداری لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەكان…

The post دەزگای ئاسایشی هەرێم تۆڕێكی بازرگانی ماددەی هۆشبەر هەڵدەوەشێنێتەوە appeared first on Esta Media Network.