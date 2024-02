2024-02-09 09:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مامۆستایەكی بەشی ئابوری لە زانكۆی سلێمانی رایدەگەیەنێت، حكومەتی عێراق دوو رێوشوێن بگرێتەبەر كە كۆنترۆڵكردنی دەروازە سنوورییەكان و سەرجەم…

