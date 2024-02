2024-02-09 13:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

میدیا عێراقییەکان بڵاویانکردەوە، لە ئەمڕۆوە جارێکی دیکە فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا گەڕاونەتەوە ئاسمانی شاری قائیم لە عێراق و ئەلبوکەمال…

The post فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا گەڕانەوە ئاسمانی قائیم و ئەلبوکەمال appeared first on Esta Media Network.