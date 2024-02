2024-02-09 13:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەینێ شەممە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆدەبێتەوە و هێرشەکانی ئەم دواییانەی ئەمریکا تاووتوێدەکات. بەپێی بەرنامەی کار، دانیشتنەکە لە کاتژمێر…

