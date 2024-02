2024-02-09 14:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، تا ئێستا هیچ وادەیەکم بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی نوێی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دیارینەکراوە و…

The post نوێترین زانیاری لەبارەی هەڵبژاردنی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران appeared first on Esta Media Network.