2024-02-09 19:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی هەرێم بڵاویکردەوە، لە سبەینێوە ئەگەری خۆڵبارین لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێم هەیە. بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسیی و بومەلەرزەزانیی هەرێم بڵاویکردەوە،…

