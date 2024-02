2024-02-09 19:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ ماڵپەڕی تایبەت بە قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کەوتەکار و لەو رێگەیەوە کار و چالاکییەکانی بڵاودەکرێنەوە.…

