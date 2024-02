2024-02-10 06:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە گەرمیان، دڵێکی سێ جار وەستاوی گەنجێکی تەمەن 24 ساڵان بوژێندرایەوە. نەخۆشخانەی فریاکەوتنی شەھید ھەژار لە قەزای کەلار،…

