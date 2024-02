2024-02-10 09:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی خشتەی کاری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەمڕۆ شەممە ئەنجومەنەکە دانیشتنێکی راوێژکاریی بۆ گفتوگۆ لەسەر هێرشەکان بۆ سەر…

The post ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر هێرشەکان بۆ سەر سەروەریی عێراق کۆدەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.