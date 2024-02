2024-02-10 09:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەتەوەیەکگرتووەکان رایدەگەیەنێت، بەهۆی دروستبووونی جەنگ و ئاڵۆزییەکانەوە لەو وڵاتە، زیاتر لە 25 ملیۆن هاوڵاتیی سودانی پێویستیان بە هاوکاری…

The post زیاتر لە 65٪ی سودانییەکان پێویستیان بە یارمەتی خۆراکی بەپەلە هەیە appeared first on Esta Media Network.