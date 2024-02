2024-02-10 10:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، “پاره‌ی گەشتی حەج بۆ ئه‌مساڵ به‌ دیناری عێراقی وه‌ردەگرێت و…

