2024-02-10 10:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری کوشتارگەی سلێمانی، رایدەگەیەنێت،”پێویستە سەرچاوەی هاوردەکردنی گۆشتی سووری بەستوو دیار و سەلامەت بێت”. د.شاڵاو عارف، بەڕێوەبەری کوشتارگەی سلێمانی،…

