2024-02-10 11:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەران راگرتنی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر عێراق تاوتوێ دەکات و سەرۆکی چوارچێوەی هەماهەنگی دەڵێت، لەگەڵ دوورخستنەوەی تەواوەتی…

The post چوارچێوەی هەماهەنگی: لەگەڵ دوورخستنەوەی تەواوەتی هێزەبیانییەکانداین appeared first on Esta Media Network.