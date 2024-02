2024-02-10 13:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ عومرەکارێکی کورد لەسەر رێگای بۆ شاری مەدینە لە رووداوێکی هاتوچۆدا گیانیلەدەستدا. بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێم…

