2024-02-10 15:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بڕیاری حكومەتی عێراق هەیە تا یاسای بودجە هەمواردەكرێتەوە پارە بۆ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم…

