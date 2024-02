2024-02-10 15:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

درایس ڤان ئاغت سەرۆک وەزیرانی پێشووتری هۆڵەندا و هاوسەرەکەی بەیەکەوە و دەست لەناو دەست لەنەخۆشخانە و لە رێگای…

The post سەرۆک وەزیرانی پێشووتری هۆڵەندا و هاوژینەکەی کۆچی دواییان کرد appeared first on Esta Media Network.