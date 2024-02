2024-02-10 15:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ كشانەوەی هێزەكانی هاوپەیمانان لە عێراق دەستیپێكرد. بەپێی زانیارییەكان، كەمێك پێش ئێستا، كۆبوونەوەی ئەنجومەنی…

The post كۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەستیپێكرد appeared first on Esta Media Network.