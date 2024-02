2024-02-10 18:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمشەو کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەستیپێکرد و بەشێک لە فراکسیۆنە کوردییەکان و سوننەکان بایکۆتی کۆبوونەوەکەیان کرد. چرۆ حەمەشەریف…

