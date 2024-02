2024-02-10 19:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمشەو لەسەر رێگای کەلار – کفری بەهۆی رووداوێکی هاتوچۆوە کەسێک گیانیلەدەستدا و کەسێکیتریش برینداربوو. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان بڵاویکردەوە،…

The post لە گەرمیان رووداوێکی هاتوچۆ مردنی کەسێکی لێکەوتەوە appeared first on Esta Media Network.