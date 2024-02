2024-02-10 20:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی سەندیكای شۆفێران لە سلێمانی رایدەگەیەنێت، بەشێك لە هێڵەكانی ناوشار كە كرێی گواستنەوەیان بە 750 دینارە كۆبوونەوەیان لەگەڵدا…

