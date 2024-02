2024-02-11 06:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی بۆشاییگەری ئەمریكی (ناسا) پلاندادەنێت بۆ دانانی كورەی ئەتۆمیی بچوك بۆ بەرهەمهێنانی كارەبا لەسەر رووی مانگ، ئەوەش لە…

