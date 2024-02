2024-02-11 06:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا پێشوازی لە رەتکردنەوەی پڕۆژە یاسای کۆچبەران کرد و رایگەیاند، ئەگەر دووبارە وەک سەرۆکی ئەمریکا هەڵبژێردرێتەوە،…

The post ترەمپ هەڕەشە لە کۆچبەران دەکات لەئەگەری بوونەوەی بە سەرۆک appeared first on Esta Media Network.