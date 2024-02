2024-02-11 08:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسی هەرێم باس لەوەدەکات، پلەی گەرمی لە ئەمڕۆ و سبەینێدا بەرزدەبێتەوە و ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت،…

The post پلەی گەرمی لەم دوو رۆژەدا بەرزدەبێتەوە و لە چوارشەممەوە بارانبارین دەستپێدەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.