2024-02-11 08:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پرۆژەیەکی کارەبا لە سلێمانی بە بڕی نزیکەی 190 ملیۆن دینار جێبەجێدەکرێت، بڕیارە لەماوەی 75 رۆژدا تەواوبکرێت. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی…

