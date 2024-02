2024-02-11 09:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سلێمانی تەرمی دوو کەسی بە رەگەز عەرەب دۆزرایەوە. سەرکەوت ئەحمەد، وتەبێژی پۆلیسی سلێمانی رایگەیاند، کاتژمێر چواری بەرەبەیانیی…

