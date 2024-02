2024-02-11 11:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم بڵاویکردەوە، وەفدێکی هونەری حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ یەکخستنی رێکارە دارایی و ژمێریارییەکان لە نێوان حکومەتی…

