2024-02-11 11:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەكێتی و گۆڕان لە سلێمانی كۆبوونەوە و رایدەگەیەنن، پێویستە هەموو لایەنەکان هاوکاربن بۆ ئەوەی شایستەی دارایی هەرێم تێکەڵ…

