2024-02-11 12:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری بازرگانیی عێراق رایگەیاند، هەڵمەتێک بۆ خستنەبازاڕی بڕی زیاتری گۆشت و مریشک و هێلکە رادەگەیەنن لە مانگی رەمەزاندا.…

