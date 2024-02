2024-02-11 13:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردەی هەرێم خشتەی تاقیکردنەوەی بەرایی پۆلی 12ی ئامادەیی بڵاوکردەوە و بە گوێرەی خشتەکە رۆژی 3ی ئازار تاقیکردنەوەکان…

The post پەروەردە خشتەی تاقیکردنەوەی بەرایی پۆلی 12ی ئامادەیی بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.