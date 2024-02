2024-02-11 16:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی تەندروستیی هەرێم رایدەگەیەنێت، هیچ نەخۆشخانەیەك نەك لە هەولێر، لە هەموو هەرێمی كوردستان نەفرۆشراوە. فەرمانگەی میدیا و زانیاریی…

The post وەزارەتی تەندروستی: هیچ نەخۆشخانەیەكی حكومی لە هەرێمی كوردستان نەفرۆشراوە appeared first on Esta Media Network.