2024-02-11 17:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێكی كورد لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بەشدارینەكردنی كورد لە كۆبوونەوەی دوێنێی پەرلەمان هیچ مەترسییەك بۆ هەمواركردنەوەی یاسای…

The post لەبارەی مووچە و هەمواری یاسای بودجەوە دڵنیایی بە مووچەخۆران دەدرێت appeared first on Esta Media Network.