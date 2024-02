2024-02-11 17:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سندوقی دراوی نێودەوڵەتی رایگەیاند، بەهۆی کەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی نەوت و ئاڵۆزییەکانەوە گەشەی ئابوری خۆرهەڵاتی ناوەڕاست خاوبووەتەوە. سەبارەت بە گەشەی…

