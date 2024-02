2024-02-11 20:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێم رایدەگەیەنێت، “لە چوارچێوەی رێنماییەکاندا سێ پۆست لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر بۆ…

The post خوێندنی باڵای هەرێم سێ پۆست لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر رادەگەیەنێت appeared first on Esta Media Network.