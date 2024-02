2024-02-12 07:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرەج قادر مارف، ناسراو بە وەستا فەرەجی نۆکاو، کەسایەتییەکی ناسراوی سلێمانی بوو و لە ساڵی 1994ەوە پیشەی فرۆشتنی…

