2024-02-12 07:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی پنتاگۆن رایگەیاند، بەمەبەستی ئەنجامدانی چەند پشکنینێک وەزیری بەرگری گواستراوەتەوە بۆ ناوەندی پزیشکیی سەربازیی واڵتەر رید. پات رایدەر،…

The post وەزیری بەرگریی ئەمریکا جارێکی دیکە رەوانەی نەخۆشخانە کرایەوە appeared first on Esta Media Network.